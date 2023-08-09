В карельском поселке люди тонут в песке, пока идут за питьевой водой

Дорога к единственному источнику воды стала настоящим испытанием для пожилых селян в Пудожском районе. Колодец расположен на берегу Онего в окружении дюн. Прямо перед колодцем есть настил, все остальное – сплошной песок.

Жители поселка Шальский «тонут» в песках на пути за водой. Раньше воду для питья им привозили, но теперь возят лишь техническую воду.

У многих в поселке нет колодцев с чистой водой, поэтому приходится идти почти два километра до общего колодца на Онежском озере. Почти половина этого пути (800 метров) – не дорога, а барханы. Тянуть тачку с наполненными бидонами по песку – занятие совсем не легкое.

Как сообщается в паблике Народного фронта, местные жители просили чиновников уложить асфальт на тяжелом для пенсионеров отрезке пути, но проблема не сдвинулась ни с песчинки.

Региональный народный фронт обратился к местной администрации с просьбой принять меры для благоустройства дороги к единственному для многих источнику питьевой воды в Шальском. // фото скриншот видео