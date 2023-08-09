Икону с частицами мощей Марии Магдалины подарили монастырю в Карелии

Сяндемскому Успенскому женскому монастырю в Олонецком районе подарили иконы с частицами мощей тринадцати святых.

Дар поступил от фонда «Святого мученика Вонифатия», об этом сообщили в VK-паблике «Православие в Карелии».

Среди них: частицы мощей святого Георгия Победоносца; святого Александра Невского; святой равноапостольной Марии Магдалины; святого Иоанна Русского, исповедника; святого Иоанна Воина и других. // фото unsplash.com/ Olga Kononenko