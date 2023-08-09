09 августа 2023, 10:58
Общество

Икону с частицами мощей Марии Магдалины подарили монастырю в Карелии

Монастырь в деревне Сяндеба получил в дар иконы с мощами тринадцати святых

Сяндемскому Успенскому женскому монастырю в Олонецком районе подарили иконы с частицами мощей тринадцати святых.

Дар поступил от фонда «Святого мученика Вонифатия», об этом сообщили в VK-паблике «Православие в Карелии».

Среди них: частицы мощей святого Георгия Победоносца; святого Александра Невского; святой равноапостольной Марии Магдалины; святого Иоанна Русского, исповедника; святого Иоанна Воина и других. // фото unsplash.com/  Olga Kononenko

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