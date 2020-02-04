В карельском онкодиспансере не хватает коек

В Республиканском онкологическом диспансере не хватает мест. Об этом сегодня сообщил главный врач учреждения Ерванд Хидишян на брифинге в Министерстве здравоохранения. Встреча с журналистами была посвящена всемирному дню борьбы против рака.

По словам Хидишяна, от дефицита мест поможет избавиться Онкологический центр. Однако реализация проекта обещает много трудностей.

– Мы очень надеемся на положительное заключение Главгосэкспертизы. Там есть моменты, мы будем разбираться… Очень сложно проектировать такие высокоспециализированные учреждения. Типовых проектов нет, требования санитарных норм меняются… Это эксклюзивные постройки.

Я очень надеюсь, что мы во второй половине февраля получим положительное заключение на этот проект. Тогда мы сможем подать заявку на финансирование в федеральный Минздрав. И тогда я надеюсь и мечтаю, что в 2024году он будет,

– сказал специалист.

Ерванд Хидишян напомнил, что аукцион на разработку проекта был проведен в конце 2018 года. Проектирование велось в 2019 году.