В Карелию пришло похолодание

В Карелии 24 июля будет облачно с прояснениями. Как сообщает Гидрометцентр, в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, ночью на востоке местами гроза. Ветер северо-западный, северный, ночью на юге юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +12, +17°С, днем +18, +23°С.

В Петрозаводске в воскресенье также будет облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер ночью западный, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +15, +17°С, днем +19, +21°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Костомукше, по данным gismeteo.ru, 24 июля будет переменная облачность, температура от +11 до +19. В Медвежьегорске ожидается пасмурная погода, небольшой дождь, температура от +15 до +19. В Олонце — переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха от +16 до +21.