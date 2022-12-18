В Карелии за три года закупили около 2 тысяч единиц медоборудования

За три года для медицинских организаций Карелии по разным программам республиканский минздрав закупил порядка двух тысяч единиц медицинского оборудования. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Охлопков.

Среди распространенных аппаратов, применяемых во многих медучреждениях, есть единичное - эксклюзивное. Так, в Республиканской и инфекционной больницах работают 2 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Их приобрели на средства из резервного фонда правительства России. Общая стоимость составляет более 12 миллионов рублей.

Другое редкое оборудование – фиброскан, на котором в инфекционной больнице проводятся диагностические исследования фиброзов у пациентов с хроническими вирусными гепатитами, установили в инфекционной больнице. Для отделения реабилитации Пряжинской ЦРБ приобрели высокотехнологичный экзоскелет - новейший инструмент роботизированной механотерапии, предназначенный для реабилитации пациентов с локомоторными нарушениями нижних конечностей в результате травм, заболеваний опорно-двигательного аппарата или нервной системы.

В онкодиспансер закупили цифровые операционные увеличители стоимостью почти 19 млн рублей. Они помогают распознать злокачественной опухоли. В Детскую республиканскую больницу приобрели ядерный магнитно-резонансный томограф, который ожидается в апреле. Министр отметил, что сознательно идут на такие траты, чтобы улучшить доступность и качество медицинской, в том числе высокотехнологичной помощи. // Фото: vk.com/mihailohlopkov.