В Карелии за неделю взлетели цены на картофель и рис

За неделю в Карелии сильнее всего подорожал рис, сразу на 9,1%. Также с 7 по 13 мая подорожали яблоки – на 2,3%, картофель – на 6,2%, лук репчатый - – 5,5%, свекла - 1,5%. Как сообщили в Карелиятстат, маргарин стал дороже на 3,5%, смеси сухие молочные для детского питания – 3,2%, рыба мороженая неразделанная – 2,8%, макароны – 2,7%, вермишель – 2,5%, творог – 2,2%, свинина (кроме бескостного мяса) – на 2,1%.

Цены на огурцы свежие снизились на 7,2%, белокочанную свежую капусту – 6%, морковь – 2,2%, бананы – на 1,3%. Сосиски, сардельки подешевели на 5%, конфеты, глазированные шоколадом – 3,8%, пшено – на 2,7%.

В то же время спички подорожали на 5,1%, шампунь – 1,9%, зубная паста – 1,8%, туалетная бумага – на 1,6%.

Подешевела бытовая техника – пылесос, телевизор. Также на 1,7% стал дешевле стиральный порошок. Комбинированные анальгетики подешевели на 2,4%, но выросли цены на поливитамины и валидол. (фото pixabay.com, congerdesign)