Курс доллара на выходные и понедельник упал ниже 59 рублей

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился. Сегодня американка валюта составляет 58,8862 рубля, евро - 60,8953 рубля, сообщает ТАСС.

В ходе торгов на Московской бирже сегодня курс доллара опускался ниже 58 рублей – на минимуме сделки проходил по 57,55 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Напомним, курс валюты вернулся к показателям четырехлетней давности. Фото: pixabay.