В Карелии могут быть созданы новые кластеры

Правительство Карелии и Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере создания и развития в регионе мебельного, машиностроительного и камнеобрабатывающего кластеров и промышленной инфраструктуры.

На проходящем в республике Карелфоруме директор Ассоциации Андрей Шпиленко высоко оценил промышленный и инвестиционный потенциал республики, а также поддержал идею создания особой экономической зоны в Петрозаводске.

«Два технопарка, один индустриальный парк и создаваемая ОЭЗ – у каждого из этих механизмов есть свои преференции, гарантии и возможности для снижения затрат. Если все это суммировать, это даст колоссальный синергетический эффект»,

- отметил Шпиленко. Фото: pixabay.