В условиях санкций карельский камень стал более востребован

Рабочая программа полномочного представителя президента в СЗФО Александра Гуцана сегодня была очень насыщенная. Глава республики Артур Парфенчиков показал ему как работают в условиях санкций карельские производства. Они побывали в технопарке «Южная промзона», на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе и Литейном заводе «Петрозаводскмаш».

Как рассказал представитель собственника технопарка «Южная промзона» Дмитрий Фабрикантов, в условиях антироссийских санкций карельский камень и изделия из него стали еще более востребованными – количество заявок на заказы увеличилось в два раза, география поставок расширилась от Краснодарского края до Сахалина.

На сегодняшний день карельские поставщики обеспечивают 90% сырья для производственного процесса, запчасти для оборудования промышленный парк закупает у компаний из дружественных стран и на российском рынке. В планах – за 3-4 года вдвое расширить производство и создать новые рабочие места.

«У нас сейчас две задачи – это строительство второй очереди «Южной промзоны» и создание отдельного экопарка по переработке отходов производства, каменной пыли»,

- отметил глава региона.

После посещения технопарка полпред Президента провел рабочую встречу на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, где реализуется проект по модернизации предприятия, предполагается внедрение цифрового сопровождения строительства судов, а также роботизация и автоматизация процессов производства. Планируется увеличить количество выпускаемых судов с трех до десяти ежегодно, а также создать не менее 500 дополнительных рабочих мест.

Кроме того, Александр Гуцан и Артур Парфенчиков побывали на Литейном заводе «Петрозаводскмаш», который обладает уникальным производственным потенциалом в России и опытом серийного производства изделий крупного литья. В данный момент производство реализует инвестпрограмму, которая предусматривает выпуск изделий для различных сфер экономики. До недавнего времени такие детали в России не производились и поставлялись на предприятия машиностроения из-за рубежа.

«Современное высокотехнологичное производство, хорошее оборудование, квалифицированные специалисты»,

- дал оценку Александр Гуцан.

Фото: gov.karelia.ru.