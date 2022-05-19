В Сортавале открыт яхт-клуб с новым речным вокзалом

В Сортавале закончили реконструкцию городской набережной. Там появился яхт-клуб с новым речным вокзалом, к котором есть уютный зал ожидания и ресторан. Этот масштабный проект был реализован благодаря инвестициям предпринимателя Игоря Лейтиса, которому муниципальные и республиканские власти оказали поддержку, рассказали в пресс-службе правительства.

Новый вокзал открыли на месте заброшенного пирса. Рядом оборудована прибрежная линия с ограждением и смотровой площадкой, проложена асфальтированная дорога с тротуаром, а также смонтировано уличное освещение. Причал предназначен для маломерных судов, а также для судов на подводных крыльях, осуществляющих пассажирские перевозки по маршруту Сортавала-Валаам. В целом же здесь планируют принимать суда всех классов, ходящих по Ладожскому озеру.

Сейчас завершился первый этап проекта. В перспективе планируется обустроить прилегающую территорию, на которой создадут парковую зону с концертным комплексом. А на месте старых цехов мебельной фабрики планируют построить жилой комплекс, детский сад и спортивный центр. Фото: gov.karelia.ru.