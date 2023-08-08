В Карелии ягодно-грибной сезон в разгаре

В Крошнозере, пожалуй, не найдется семьи, которая бы не запасала на зиму дары леса. Люди с удовольствием делают вылазки в лес по грибы и ягоды.

У нас есть традиция – ходить в лес всей семьей. В один из выходных дней у нас собралась команда из девяти человек: дети, внуки и я с мужем. Мы сообща собрали литров 30 малины, 10 – черники и лукошки грибов,

— рассказала Галина Елисеева.

— Малины в этом году много, а вот чернику надо поискать. Начали появляться соленушки — грибы для засолки. Как нам кажется, их в этом году будет много, — поделилась своими наблюдениями Галина.

Поход в лес – отличный способ отдохнуть от рабочей суеты. Тем более приятно зимой открыть баночку соленых грибов или испечь ягодный пирог и вспомнить летнюю прогулку по лесу. // Фото Галины Елисеевой