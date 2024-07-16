В Карелии выявлены опасные жуки-вредители в двух районах

В рамках проверки фитосанитарного состояния земель лесного фонда Карелии специалисты республиканского ведомства использовали феромонные ловушки для усачей и короедов. Сотрудники управления Россельхознадзора Карелии установили 500 ловушек для усачей и 120 для короедов.

Результаты наблюдений подтвердили наличие карантинных фитосанитарных зон по малому еловому усачу в Ноттовараккском и Летнинском лесничествах Беломорского района, а также по малому и большому еловым усачам в Сортавальском округе Карелии.

Как подчеркнули в ведомстве, усачи являются опасными вредителями хвойных деревьев. Они повреждают ослабленные и отмирающие деревья, а также молодые побеги, нанося вред ветвям и кронам. Кроме того, поваленные деревья и свежие стволы на складах привлекают черных усачей. После их нападений древесина становится непригодной как для дальнейшего роста дерева, так и для его переработки. Усачи также могут переносить паразитов, вызывающих массовую гибель сосновых лесов.

Короеды имеют карантинное значение для стран-экспортеров древесины и являются переносчиками грибковых спор, приводящих к разрушению древесины. // фото: freepik.com