В Карелии выявили еще 182 случая заражения Covid-19

За последние сутки в Карелии выявлены 182 новых случая заражения коронавирусом. Среди заболевших 14 детей. Такую статистику приводит министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Из числа новых инфицированных 43 человека находятся в состоянии средней тяжести, 5 человек - в тяжелом состоянии.

В Карелии подтверждена смерть от Covid-19 еще 4 человек. Таким образом, общее число жертв пандемии в республике выросло до 1244. Фото pixabay.com/geralt