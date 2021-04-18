В Карелии временно отключат телевидение и радио

Кроме отключений электричества в Карелии будут временно отключать теле и радиовещание. Об этом слушателей и зрителей предупреждает региональный Радиотелевизионный передающий центр. Кратковременные перерывы возможны с 19 по 25 апреля.

Так, 19 апреля с 02:00 до 03:00 комплексная проверка готовности систем экстренного оповещения населения с замещением сигналов телеканалов (радиоканалов) до 3 минут на цифровых пакетах РТРС-1, программах Радио Росси, Маяк, Вести ФМ.

20-22 апреля с 09:00-16:00 перерывы возможны в Лендерах в связи с отключением электроэнергии.

Плановые профилактические работы будут вестись в Муезерском 19 апреля с 02:00-11:00 на пакетах РТРС-1, РТРС-2, с 05:00-11:00 – профилактика на Радио России.

Профилактику проведут 19 апреля в Надвоицах с 05:00-11:00 – Радио России, 02:00-11:00 - РТРС-1, РТРС-2.

В Найстенъярви 19 апреля с 02:00-11:00 профилактика пакетов РТРС-1, РТРС-2, с 05:00-11:00 – на Радио России.

19 апреля перерывы вещания возможны с 13:00-16:00 в Немино-3 из-за отключения электроэнергии.

19 апреля в Петрозаводске с 02:00-11:00 профилактика пакетов РТРС-1, РТРС-2, Че, REN-TV (аналог), Дисней, с 05:00-11:00 - Радио России (аналог), Русское Радио, с 06:00-11:00 - Маяк (аналог), Дети FM, Юмор FM, с 11:00-14:00 - кроме Вести ФМ, Новое радио, Радио Шансон, Радио Дача.

19 апреля в поселке Пиндуши с 02:00-11:00 профилактика пакетов РТРС-1, РТРС-2, с 05:00-11:00 - Радио России.

19 апреля в Сортавале с 02:00-11:00 профилактика пакетов РТРС-1, РТРС-2, с 05:00-11:00 – Радио России. (фото v-variant.com.ua)