15% россиян поддержали бессрочный масочный режим

Сервис Superjob в ходе опроса узнал отношение россиян к идее бессрочного масочного режима в общественных местах. В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек.

15% респондентов поддержали идею, 64% высказались против, сообщает РБК. Активнее всех меру защиты поддерживали жители Челябинска , Красноярска и Уфы. Респонденты отметили, что такая мера позволила бы замедлить распространение инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Жители Новосибирска, Санкт-Петербурга и Волгограда меньше всех поддерживают идею бессрочного масочного режима. В Москве за подобную меру выступили 18% опрошенных.

Не так давно вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что темпы вакцинации дают надежду на скорое снятие коронавирусных ограничений. (фото severpost.ru)