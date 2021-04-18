Любителя высоких скоростей из Санкт-Петербурга отловили в Карелии

20-летний водитель разогнался на автомобиле «Митсубиши» на трассе в Карелии в Лахденпохском районе. Нарушителя заметили инспекторы ГИБДД. По сообщению дорожного ведомства, водитель превысил скорость на более 60 километров в час. Водителя, жителя Санкт-Петербурга, направили на административную комиссию.

В Госавтоинспекции напомнили, что превышение скорости от 60 до 80 км/ч влечет административный штраф от 2000 до 2500 рублей или лишение прав от четырех до шести месяцев.

С начала года при помощи приборов фото фиксации нарушений было установлено почти 46 тысяч случаев превышения скоростного режима.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал, как в Северной столице дрифтер из Карелии устроил опасный заезд и собрал пробку из машин. (фото Госавтоинспекция РК)