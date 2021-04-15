Дрифтер из Карелии устроил опасный заезд и собрал пробку в Петербурге

Вечером 13 апреля на улице Восстания в Санкт-Петербурге спорткар «Нисан» устроил дрифт посреди перекрестка. В результате хамского поведения автомобилиста образовался затор. На скопление машин обратил внимание патрулировавший улицы сотрудник ГИБДД.

Увидев стражей порядка, нарушитель попытался скрыться, но был задержан на следующем перекрестке. Управлял машиной 29-летний уроженец Карелии, передает «Фонтанка».

Молодой человек успел накопить около двадцати штрафов за проезд на красный свет и уклонение от исполнения административного законодательства. Большая часть штрафов оказалась не оплачена. Стражи порядка при осмотре спорткара выявили признаки подделки идентификационных номеров. Автомобиль изъяли и отправили на спецстоянку, водителя задержали и доставили в полицию. Молодой человек извинился за свой поступок на камеру, пояснив, что является участником дрифт-команды.

В отношении молодого дрифтера составили несколько административных протоколов, также будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности за подделку или уничтожение идентификационного номера. Также стражи порядка обратятся в суд с требованием лишить молодого человека водительских прав. (видео piter.tv)