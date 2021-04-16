С понедельника в Карелии буду отключать электричество

АО «ПСК» продолжает производить работы на энергообъектах с целью повышения надежности энергоснабжения потребителей, сообщает сайт правительства республики.

Кроме того запланированы работы по технологическому присоединению к электросетям и расчистка трасс ЛЭП. Энергетики предупреждают, что по этой причине возможны временные отключения потребителей и просят отнестись к этому с пониманием.

Временные отключения в период с 19 по 25 апреля возможны по следующим адресам.

Кемский муниципальный район

19, 22 и 23 апреля с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Вокзальная, Северная.

22 апреля с 9.30 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улицы Лесная, Кольцевая, Подужемская, Белопорожская, Кольцевая.

Лоухский муниципальный район

21 апреля с 11.00 до 16.00. Поселок Энгозеро.

28 апреля с 10.00 до 12.00. Поселок Амбарный: улица Железнодорожная.

Костомукшский городской округ

19 апреля с 10.00 до 11.00. Город Костомукша: улица Лувозерская.

Медвежьегорский муниципальный район

19 апреля с 13.00 до 16.00. поселки Челмужи, Волозеро, Огорелыши, деревни Немино, Возрицы, Тихвин бор, Сергиево, Данилово.

20 апреля с 10.00 до 11.00. Поселок Лумбуши: улицы Центральная, Новая (дом 5), Верховье, Брюхово, Красильниково; поселок Пиндуши: улица Нефтебазы (дома 1,2,2-А,4,6,7,8,10,11,16).

20 апреля с 13.30 до 16.30. Город Медвежьегорск: улицы Горького (частично), Мурманская (частично), здания районной прокуратуры, гаражей.

С 22 по 25 апреля с 9.00 до 17.00. Поселки Сергиево, Огорелыши, деревня Данилово (потребители поселка Огорелыши и деревни Данилово с 11.00 до 16.00 будут получать электроэнергию от передвижной дизель-электростанции).

Муезерский муниципальный район

21 апреля с 20.00 до 00.00. Поселок Муезерский (частично).

Кондопожский муниципальный район

с 19 по 25 апреля с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Кяппесельга: улицы Пролетарская, Молодежная, Уницкая, Железнодорожная, Центральная (дома 2,3,4,7,8,9,13,10,12,18,20,15,17,19-26,28), Привокзальная (дома 1,2), Коммунальная (дома 9,11,12,13,14,4,5,10), Школьная, Советов (дома 4,7,8,10,11,12,13, здания АТС, д/сада, модульная котельная, БОС, школы, «Почты России», лесничества, поселковой администрации, амбулатории, аптечного пункта, Дома культуры.

20 и 21 апреля с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Коммунальная.

С 22 по 25 апреля с 9.00 до 17.00. Деревня Шайдома.

С 23 по 25 апреля с 9.00 до 17.00. Поселок Кяппесельга: улицы Центральная (дома 29,29-А,30,31,32,33,37,39,41,51-67,36,38,46-50,68,69,70), Лесная, Железнодорожная (дом 4).

Прионежский муниципальный район

19, 20 и 21 апреля с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга, здания Прионежского центрального лесничества, ООО «Вода Карелии», СНТ «Белые ключи», ПОО СВПСН «Гранит», СНТ «Нелукса».

19 и 20 апреля с 9.00 до 16.00. Деревня Нижний Бесовец: улица Нижняя (правая сторона).

21 апреля с 9.00 до 16.00. Деревня Нижний Бесовец (левая сторона).

22 апреля с 9.00 до 16.00. Деревня Бесовец: 2-й километр.

23 апреля с 9.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: улицы Мирная, Луговая.

Пряжинский национальный район

С 19 по 25 апреля с 10.00 до 16.00. Местечко Падозеро: Новый переулок, 28-й километр, 33-й километр, СНТ «Падозеро», СНТ «Надежда».

Калевальский национальный район

19 апреля с 9.30 до 12.00. Поселок Новое Юшкозеро: улица Энергетиков (дома 1-4), вышка МТС.

19 апреля с 11.00 до 13.00. Поселок Новое Юшкозеро: улица Студенческая.

20 апреля с 9.30 до 11.00. Поселок Боровой: улицы Гористая (дома 14,16,18), Железнодорожная (дома 5-А, 7-А,12), Березовая, Зелёная.

21 апреля с 11.00 до 15.00. Поселок Новое Юшкозеро: улица Студенческая.

22 апреля с 11.00 до 17.00. Поселки Кепа, Луусалми.

Сегежский муниципальный район

19 апреля с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Лесная (дом 3-А).

20 апреля с 10.00 до 12.00. Поселок Идель: улицы Центральная, Молодежная, Гористая.

20 апреля с 13.00 до 15.00. Поселок Идель: улица Лесная.

22 апреля с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Маяковского (дома 8, 10, 12-А), Карельская (дома 10-А, 14-А).

23 апреля с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Советская (дома 16-А, 18, 18-А, 19-22).

Лахденпохский муниципальный район

19 апреля с 10.00 до 14.00. Город Лахденпохья: улица Гагарина.

20 апреля с 9.00 до 16.00. Город Лахденпохья: переулок Сосновый.

Сортавальский муниципальный район

С 20 по 25 апреля с 9.00 до 17.00 Город Сортавала: улицы Большая, Луговая, Малая Луговая, Выборгское шоссе.

Олонецкий муниципальный район

с 19 по 22 апреля с 9.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Октябрьская, Комсомольская.

22 апреля с 9.00 до 12.00. Поселок Ильинский: улицы Украинская (дома 38-48), Сосновый бор.

Фото с сайта правительства Карелии