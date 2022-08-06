В Карелии возросла отправка строительных грузов железной дорогой

По информации пресс-службы Октябрьской железной дороги, в июле в Карелии погрузка на сети РЖД составила 2,5 млн тонн. Этот показатель выше показателя аналогичного периода прошлого года.

«В июле по основным номенклатурам погружено строительных грузов 1,4 млн тонн, что выше на 5%. При этом отгрузка железной руды уменьшилась на 0,7% и составила 1 млн тонн»,

- уточнила ведущий специалист отдела по работе со СМИ Юлия Лучкина.

Так, в июле на железной дороге в республике увеличилась погрузка бумаги, метизов, сборных грузов, продуктов перемола, отметили в компании. Фото: pxhere.