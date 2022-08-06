Резидентов петрозаводской промплощадки поддержат в финансовом вопросе

Подписано соглашение между Фондом по содействию кредитованию предпринимательства и компанией «Акцепт», управляющей технопарком «Южная промзона». Теперь для резидентов промплощадки планируется проводить отдельные тематические встречи, на которых они узнают о мерах поддержки, действующих льготных программах и гарантийных продуктах.

«Такой формат будет удобен бизнесу – резидентам не придется тратить время на поиск и анализ информации, уточнение деталей. Все консультации они получат прямо на рабочем месте»,

- отметила директор Фонда Елена Климчук.

Стоит отметить, что с такой помощью данное направление смогло привлечь на развитие порядка 60 млн рублей. Всего же с 2017 года более 600 компаний и самозанятых граждан получили льготную поддержку на общую сумму свыше 1 млрд 300 млн рублей. Фото: rk.karelia.ru.