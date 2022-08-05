Карельские производители поставляют продукцию в Иран

В Иран ушла первая пробная партия региональной продукции. Две машины загружены пиломатериалами, произведенными карельской компанией, сообщает пресс-служба правительства.

«Потенциальные партнеры ознакомятся с качеством продукции региона. Кроме того, в середине августа руководство компании запланировало поездку в Иран, чтобы ознакомиться с инфраструктурой порта в Ноушехре на Каспийском море»,

- говорится в сообщении.

Напомним, первым поставкам в Иран предшествовали неоднократные встречи делегации республики и представителей Ирана. Тогда и вызвали большой интерес у азиатских партнеров карельские предложения. В июле были заключены контракты на поставку пробных партий продукции из ели и сосны. А в сентябре в Карелию с рабочим визитом приедут представители крупных иранских компаний. Фото: gov.karelia.ru.