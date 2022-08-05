Бензин, сахар, помидоры подорожали в Карелии за неделю

За неделю в Карелии подорожал сахар, бензин и помидоры, это следует из еженедельного отчета Карелиястат о ценах в регионе.

С 23 июля по 1 августа в регионе подешевела свеклу (8,9%), репчатый лук (7,8%), свежие огурцы (7,3%), картофель (6,6%), бананы (6,5%), капуста (6,2%), яблоки (2,4%), но подорожали помидоры (1,4%). Также 1,1-3,3% подорожали сахар, греча, сливочное масло, колбаса полукопченая и варенокопченая, консервы овощные для детского питания, яйца, свинина (кроме бескостного мяса). Молоко пастеризованное 2,5-3,2% жирности, печенье, маргарин, консервы фруктово-ягодные для детского питания подешевели на 1-2,5%.

Специалисты отметили снижение цен на зубную щетку, шампунь, детские подгузники, сухой корм для домашних животных. При этом подорожал телевизор, кроссовые для взрослых, детские футболки, зубная паста и смартфон. Также подорожал российский анальгин. Цена на бензин марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 и выше выросла на 0,1%. (фото unsplash.com, Faran Raufi)