В Карелии волонтеры спасают Белого, которого хозяин вышвырнул из окна

На севере Карелии волонтеры приюта «Добрые руки» пытаются найти клинику для реабилитации собаки по кличке Белый с непростой судьбой. Нетрезвый хозяин в мае выкинул питомца из окна третьего этажа. Несмотря на переломы костей и травму позвоночника, дворняжка выжила и попала к костомукшским зоозащитникам.

По сообщению издания «64 параллель», хозяин собаки не раз пытался вернуть ее назад, говорил о случайности произошедшего и извинялся. Но животное мужчине не вернули, в отношении него также возбудили уголовное дело.

После двух месяцев передержки Белого забрали в приют. Собака начала потихоньку передвигаться, но одна задняя лапа у нее волочится, а другая двигается с трудом. Вдобавок иногда из-за травмы нервных волокон у собаки случаются неконтролируемые испражнения от стресса.

Псу на пожертвования приобрели специальную тележку для прогулок. Чтобы лапы не стерлись, ему надевают башмаки. Волонтеры отмечают, что несмотря на инвалидность, дружелюбный пес пытается бегать с другими обитателями приюта. Вдобавок, после произошедшего Белый не потерял доверие к людям.

По мнению волонтеров, если собака сможет хоть как-то ходить без тележки, если прекратятся непроизвольные испражнения, то это станет победой. Пока же приют собирает средства на реабилитацию Белого и ищет клинику, которая согласится помочь собаке. На 6 августа было собрано более 55 тысяч рублей для собаки-инвалида. Однако точная сумма, которую потребует лечение, станет известна после обследования и заключения врача.

По словам руководителя приюта «Добрые руки» Константина Полякова, наиболее эффективны те мероприятия, которые проводят в первые часы и дни после травмы позвоночника. Но пес находился в таком состоянии, что его не могли перемещать. В итоге время на восстановление нервных волокон было упущено.

«Сейчас он хорошо держится с учетом перенесенных травм, и это дает надежду», - уверен зоозащитник.

За судьбой Белого можно следить в группе приюта для животных, там же можно узнать, как можно помочь собаке.

Фото: 64parallel.ru и vk.com