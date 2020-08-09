На карту распространения COVID-19 в Петрозаводске нанесли новые адреса

В минувшую субботу онлайн-карта, по которой можно отслеживать появление новых очагов заболевания в Петрозаводске, по каким-то причинам осталась неизмененной.

Но сегодня, 9 августа, на карте появились новые точки, свидетельствующие о выявлении заразы в некоторых домах карельской столицы 7 августа.

Так, инфекцию обнаружили в доме №11 на улице Пограничная, где ранее зараза уже регистрировалась. Кроме того ковид снова был подтвержден в домах №24 корпус 1 на улице Древлянка, в доме №22 на улице Профсоюзов, в доме №3 корпус 1 на улице Нойбранденбургская, в доме №14 на улице Луначарского. Впервые очаг выявлен в доме №1 на проспекте Невского.

Согласно актуальным данным на утро 9 августа, общее число зараженных в Карелии насчитывает 2576 человек.