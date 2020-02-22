В Карелии водителя поймали на пьянстве со второго раза

В Лахденпохском районе арестовали водителя, который управлял машиной в состоянии опьянения. Нарушителя выявили 21 февраля. Однако, как сообщает паблик «Госавтоинспекция Лахденпохья», ранее тот же мужчина был наказан за оставление места ДТП, причем поймали его тоже в нетрезвом виде.

Первый инцидент произошел вечером во вторник 11 февраля около дома в поселке Мийнала Лахденпохского района. Водитель автомобиля Форд Эскейп допустил наезд на забор, а потом покинул место ДТП.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции разыскали водителя, им оказался 38-летний местный житель, который был пьян, что было подтверждено освидетельствованием на состояние алкогольного опьянения. Мужчина пояснил, что выпил алкоголь после совершения ДТП.

Автоинспекторы составили в отношении водителя два административных протокола: за управление автомобилем без водительских прав мужчина получил штраф 5 тысяч рублей, а за употребление спиртного после ДТП ему грозил штраф 30 тысяч рублей. Окончательное решение должен был принять суд.

Однако утром 21 февраля тот же мужчина, находясь в состоянии опьянения, снова сел за руль. В ходе профилактических рейдов он был отстранен от управления автомобилем сотрудниками Госавтоинспекции. Днем по данному факту суд назначил нарушителю наказание в виде административного ареста 10 суток, которое он в данный момент отбывает. Автомобиль нарушителя помещен на штрафстоянку.