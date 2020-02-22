Владелец цветочного магазина стал жертвой пьяного матерщинника

За минувшие сутки в Карелии на охраняемых объектах было задержано несколько нетрезвых нарушителей. Об этом сообщает региональное Управление Росгвардии. Так, в Костомукше поздно вечером 20 февраля нетрезвый 20-летний гражданин проник в помещение закрытого магазина, сломав дверь. Сработал сигнал тревоги, на место выехала группа задержания, нарушитель передан полиции.

В Пудоже 52-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения явился в магазин, торгующий цветами, и начал нецензурно оскорблять владельца. Дальнейшим разбирательством занимается полиция. Наконец, в одном из петрозаводских гипермаркетов в 20:37 был задержан 51-летний пьяный мужчина, который мешал работе персонала.

В отношении нарушителей решается вопрос о привлечении к ответственности по закону.