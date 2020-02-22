Женщина-водитель получила травмы в ДТП возле Сегежи

Авария с участием двух автомобилей произошла на трассе «Кола» в Сегежском районе Карелии. В ДТП пострадал человек, сообщает ГИБДД.

ДТП случилось 21 февраля в 16 часов. 37-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем «Ока». В результате ДТП травмы получила 42-летняя женщина-водитель отечественной машины.

Пострадавшей оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются, подчеркивает Госавтоинспекция.