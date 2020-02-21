21 февраля 2020, 18:07
Происшествия

ДТП создало огромную пробку на дороге между Кукковкой и Древлянкой

Столкновение двух автомобилей попало в объектив городской камеры наблюдения

Сегодня вечером на мосту между Кукковкой и Древлянкой произошло столкновение двух автомобилей. Авария привела к огромной пробке. По состоянию на 18 часов дорога стоит в обе стороны.

Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru. На кадрах видно, что все произошло в 17:12. Авария произошла в тот момент, когда один автомобиль пытался пойти на обгон, а второй перестраивался.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Возникла огромная пробка в обе стороны.

Обсудить
просмотр
163295
Метки: 
Петрозаводск
мост между кукковкой и древлянкой
ДТП
авария
пробка
новости петрозаводска