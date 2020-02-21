21 февраля 2020, 14:32
Происшествия

Нетрезвого водителя без прав остановили в Кондопожском районе

Собственнику автомобиля грозит наказание за передачу машины приятелю без водительского удостоверения

В поселке Березовка в Кондопожском районе сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя.  Кроме того 43-летний мужчина не имел водительских прав.

«В отношении собственника автомобиля также составлены административные материалы за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права»,

- сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Сотрудники дорожной полиции продолжат проверять водителей на трезвость. Рейд «Нетрезвый водитель» будет проходить с 21 по 25 февраля. Жители республики могут сообщить о нетрезвых водителях по телефонам: 102 и 112.

Фото: ГИБДД РК

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Метки: 
новости Карелии
Кондопожский район
березовка
ГИБДД
нетрезвый водитель