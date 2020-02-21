Нетрезвого водителя без прав остановили в Кондопожском районе

В поселке Березовка в Кондопожском районе сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя. Кроме того 43-летний мужчина не имел водительских прав.

«В отношении собственника автомобиля также составлены административные материалы за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права»,

- сообщили в Госавтоинспекции Карелии.



Сотрудники дорожной полиции продолжат проверять водителей на трезвость. Рейд «Нетрезвый водитель» будет проходить с 21 по 25 февраля. Жители республики могут сообщить о нетрезвых водителях по телефонам: 102 и 112.

Фото: ГИБДД РК