Жителя Петрозаводска избили и ограбили на улице

В полицию Петрозаводска обратился 63-летний горожанин. Мужчина рассказал, что его избили и ограбили на улице. Это сделал человек, с которым потерпевший только познакомился, рассказали в пресс-службе МВД.

Сотрудники полиции восстановили картину произошедшего.

Утром февральского дня в одном из ломбардов микрорайона Голиковка оказалось несколько посетителей. Один из них, увязавшийся за знакомым, ничего не закладывал, но внимательно следил за происходящим. Он заметил, что некий мужчина получает крупную сумму денег, и тут же свел с ним знакомство.

По версии следствия, этот наблюдательный горожанин, не имеющий постоянного места жительства, задумал похитить деньги нового приятеля. Как выяснили полицейские, 38-летний ранее судимый подозреваемый вместе с 63-летним спутником посетил несколько заведений, а затем у одного из домов по проспекту Александра Невского нанес удары старшему товарищу. Выхватив деньги из кармана, нападавший скрылся с суммой в 39 200 рублей.

Оперативники, раскрывшие данные злоумышленника, отыскали его; в настоящее время тот задержан. Возбуждено и расследуется уголовное дело. Похищенные деньги подозреваемый потратил.