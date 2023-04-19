В Карелии ведется набор добровольцев на военную службу по контракту

Сегодня Глава региона провел рабочую встречу с военным комиссаром республики Андреем Артемьевым и Главным федеральным инспектором по Карелии Иваном Сивиным в республиканском военном комиссариате. Мероприятие посвятили вопросам приема на военную службу жителей региона – сейчас в Карелии ведется набор желающих заключить контракт с Министерством обороны России.

Артур Парфенчиков проверил условия работы республиканского пункта отбора на военную службу и пообщался с 10 земляками, принявшими решение о прохождении военной службы.

Сегодня поговорил с нашими земляками, которые уходят в воинские части служить по контракту. Они полны оптимизма и уверенности, их решение поддерживают родные. Среди них были и люди старой закалки, и ребята младше 30 лет, но всех их объединяет одно – чувство патриотизма и готовность встать на защиту Родины,

– отметил Глава региона.

Как рассказал Андрей Артемьев, ежемесячно со всей Карелии в военный комиссариат республики и военные комиссариаты муниципальных образований приходит большое количество жителей региона, желающих заключить контракт.

По информации республиканского военкомата, военнослужащие, находящиеся в зоне проведения СВО, в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет, получают ежемесячные выплаты от 204 тыс. руб. Для них предусмотрены различные социальные льготы и гарантии, в том числе право досрочного выхода на пенсию, возможность получения статуса ветерана боевых действий, кредитные и налоговые каникулы, бесплатный летний отдых детей в оздоровительных лагерях и иные федеральные и региональные льготы.

Все желающие заключить контракт о прохождении военной службы могут обратиться с заявлением в военный комиссариат муниципального образования или созданные в районах информационные пункты.

Также заявку можно подать в личном кабинете на сайте Минобороны России службапоконтракту.рф либо через электронный сервис «Военная служба по контракту» на едином портале государственных услуг.

Телефон «горячей линии» по вопросам службы по контракту – 117.