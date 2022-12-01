В Карелии упразднят управление по туризму

Управление по туризму Карелии упразднят вслед за федеральным Ростуризмом.

Решение о слиянии регионального ведомства и министерства экономического развития и промышленности Карелии посчитали целесообразным. О предстоящей реорганизации в беседе с ТАСС заявил министр Олег Ермолаев.

По его словам, окончательное решение об объединении примет глава республики. По словам Ермолаева, решение может «состояться в первом квартале 2023 года». Чиновник пообещал, что положительные наработки управления будут сохранены, а работа по поддержке туротрасли продолжится.

По словам руководителя регионального Минэка, несколько задач, которые предстоит решать региону в туристической отрасли, связаны с работой экономического блока правительства Карелии - это развитие инфраструктуры, строительство гостиниц, поддержка малого бизнеса.

Указ об упразднении Ростуризма был подписан в октябре. Его функции передали Минэкономразвития. // фото unsplash.com