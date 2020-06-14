В Карелии у семерых человек диагностирована внебольничная пневмония

За сутки в Карелии еще семь человек попали в больницы с внебольничной пневмонией. Как передает оперативный штаб республики по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки никто из пациентов не умер от внебольничной пневмонии.

Всего с 1 апреля с внебольничной пневмонией в медицинские учреждения были госпитализированы 613 пациентов, 55 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее глава Карелии объяснил рост заболеваемости пневмонией в этом году.