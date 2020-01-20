В Карелии трое рыбаков погибли, провалившись под лед на снегоходе

Рыбаки погибли на Онежском озере. Следователи организовали проверку по факту гибели троих мужчин в Кондопожском районе. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Известно, что 17 января трое мужчин выехали на снегоходе на рыбалку в Онежское озеро. Снегоход провалился под лед вместе с рыбаками. Все мужчины утонули, сообщили в СК по РК.

В ходе поисков тела погибших были обнаружены в акватории Онежского озера.

Фото: vn.ru