20 января 2020, 13:09
В Карелии трое рыбаков погибли, провалившись под лед на снегоходе
Трагедия на Онежском озере, унесшая жизни троих мужчин, произошла 17 января
Рыбаки погибли на Онежском озере. Следователи организовали проверку по факту гибели троих мужчин в Кондопожском районе. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Известно, что 17 января трое мужчин выехали на снегоходе на рыбалку в Онежское озеро. Снегоход провалился под лед вместе с рыбаками. Все мужчины утонули, сообщили в СК по РК.
В ходе поисков тела погибших были обнаружены в акватории Онежского озера.
Фото: vn.ru