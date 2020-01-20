Пенсионер купился на рекламу заработка в Интернете и потерял 800 тысяч

65-летний житель Олонецкого района перешел по рекламной ссылке в Интернете, обещавшей стабильный и высокий заработок, рассказали в МВД. За участником аукционов присматривал персональный менеджер, который должен был помогать ориентироваться в тонкостях инвестирования и игре на бирже.

Пенсионер пополнил счет на торговой платформе и наблюдал, как в его «личном кабинете» происходят движения ценных бумаг. Деятельность постоянно требовала новых денежных вливаний. Не подозревавший об обмане житель Карелии переводил свои сбережения и даже заемные.

Когда же он попытался вывести деньги на свой счет, то личный кабинет оказался заблокированным, счет недоступен, а персональный менеджер перестал выходить на связь. В итоге мужчина лишился почти 807 тысяч рублей. Также он остался должен банкам.