В Карелии трое похитителей требовали от мужчины более трех миллионов

В Карелии трех мужчин обвиняют в похищении человека. Преступление было совершено в апреле 2020 года, сообщает Следком.

По версии следователей, мужчины в поселке Ругозеро Муезерского района, применяя насилие, похитили из квартиры своего знакомого. От жертвы похитители требовали 3,5 миллиона рублей.

После этого похитители на машине вывезли потерпевшего за пределы поселка. Применяя насилие и высказывая различные угрозы, обвиняемые получили от жертвы 100 тысяч рублей.

В настоящее время обвиняемые находится под стражей. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Наказание за совершенное злодеяние предусмотрено в виде лишения свободы до 12 лет.

Фото: gorod-tv.com