08 июня 2020, 16:25
В Карелии трое похитителей требовали от мужчины более трех миллионов
По сообщению следователей, похитителям грозит до 12 лет лишения свободы
В Карелии трех мужчин обвиняют в похищении человека. Преступление было совершено в апреле 2020 года, сообщает Следком.
По версии следователей, мужчины в поселке Ругозеро Муезерского района, применяя насилие, похитили из квартиры своего знакомого. От жертвы похитители требовали 3,5 миллиона рублей.
После этого похитители на машине вывезли потерпевшего за пределы поселка. Применяя насилие и высказывая различные угрозы, обвиняемые получили от жертвы 100 тысяч рублей.
В настоящее время обвиняемые находится под стражей. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Наказание за совершенное злодеяние предусмотрено в виде лишения свободы до 12 лет.
Фото: gorod-tv.com