В Карелии суд взыскал с уличного художника 150 тысяч за граффити

Уличный художник разрисовал здание, принадлежащее «Карельскому окатышу». Мужчина оставил надписи и рисунки на строении в Костомукше.

Художника привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере двух тысяч. Также предприятие требовало, чтобы художник возместил материальный ущерб, но этого он не сделал. В итоге предприятие обратилось в суд. С нарушителя взыскали имущественный вред в пользу окатыша в размере 156 тысяч 45 рублей. Решение Муезерского районного суда еще не вступило в силу. // фото freepik.com