В Карелии сотрудник ГИБДД спас водителя, который замерзал на дороге

Во время ночного патрулирования федеральной трассы «Сортавала», на 325-м километре дороги, старший инспектор ДПС Владимир Кузнецов обратил внимание на стоящий на обочине автомобиль «Мазда 626», сообщает сайт МВД Карелии

В неработающей машине находился водитель, который рассказал инспектору, что направлялся из Сортавалы в Петрозаводск. В Питкяранском районе автомобиль заглох, запустить двигатель самостоятельно ему водителю не удалось. Отсутствие связи не позволило обратиться за помощью к родственникам или в спасателям.

Водитель оттолкал автомобиль на обочину и сел в него. Мужчина пояснил, что на сильном морозе в машине без обогрева сильно замерз и не заметил как уснул.

Разместив замершего мужчину в патрульном автомобиле, инспектор организовал буксировку неисправной машины до ближайшей АЗС.

Спасенный 16 февраля водитель поблагодарил инспектора за внимательность, отзывчивость и помощь на дороге.

Фото из группы Госавтоинспекция Карелии