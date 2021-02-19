19 февраля 2021, 14:32
Происшествия

Подозреваемый в грабеже в Петрозаводске мужчина попал на видео

Полиция просит жителей карельской столицы оказать содействие в розыске злодея

Полиция Петрозаводска объявила в розыск человека, попавшего в объектив камеры наблюдения магазина, расположенного на улице Суоярвской. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Этот мужчина подозревается в открытом хищении товаров, то есть в грабеже. Его личность пока не установлена.

Всех, кто узнал этого человека и знает о том, где он находится, просят звонить по телефону +7-911-422-73-32. Конфиденциальность гарантируется.

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Метки: 
Петрозаводск
улица суоярвская
Грабеж
МВД
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Розыск
новости петрозаводска