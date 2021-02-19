Подозреваемый в грабеже в Петрозаводске мужчина попал на видео

Полиция Петрозаводска объявила в розыск человека, попавшего в объектив камеры наблюдения магазина, расположенного на улице Суоярвской. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Этот мужчина подозревается в открытом хищении товаров, то есть в грабеже. Его личность пока не установлена.

Всех, кто узнал этого человека и знает о том, где он находится, просят звонить по телефону +7-911-422-73-32. Конфиденциальность гарантируется.