В Госавтоинспекции поблагодарили мужчин, задержавших пьяного водителя

Сегодня начальник Прионежской госавтоинспекции Александр Швецов вручил благодарственные письма двум петрозаводчанам, сообщает паблик «Полиция прионежского района»

Инцидент в котором отличились мужчины, произошел днем 10 февраля в деревне Верховье, Прионежского района. Один из участников происшествия ехал по трассе, когда его подрезал автомобиль. Такая манера езды показалась петрозаводчанину странной, и он поехал за нарушителем.

В деревне Верховье автомобиль с недобросовестным водителем остановился, и петрозаводчанин перегородил своим внедорожником ему дорогу. Когда оба водителя вышли из машин, житель Петрозаводска почувствовал, что от второго участника инцидента пахнет алкоголем, и тут же вызвал полицию. Рядом находился еще один участник истории. Мужчина чистил снег неподалёку. Подойдя к автомобилистам, он также почувствовал, что водитель одного из автомобилей не трезв. До приезда сотрудников ГИБДД, мужчины не дали уехать нарушителю.

Алкотестер подтвердил у него состояние опьянения. Сотрудники госавтоинспекции, отстранили нарушителя от управления. Теперь, за управление в состоянии опьянения нарушителю грозит штрафа в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет.

Госавтоинспекция Прионежского района благодарит за проявленную гражданскую позицию в обеспечении безопасности дорожного движения, а также призывает всех бороться с пьянством за рулём и сообщать о нарушителях в полицию.

Фото из группы «Полиция прионежского района»