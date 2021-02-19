Чужая банковская карта не принесла счастья работнику магазина

В полицию обратился 39-летний житель Петрозаводска и сообщил, что потерял свою банковскую карту, сообщает МВД Карелии.

Мужчина предположил, что оставил ее в банкомате, расположенном в магазине, когда снимал денежные средства. Посредством SMS-уведомлений он узнал, что с его счета кто-то снял 7 000 рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний работник торгового заведения. Он признался, что карту потерпевшего обнаружил посетитель и отдал ему. Мужчина решил не предпринимать никаких действий по поиску владельца, а вместо этого потратил чужие деньги на покупку продуктов и сигарет.

Возбуждено уголовное дело о краже.

Фото из группы МВД по Республике Карелия