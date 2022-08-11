В Карелии собрано 777 тонн водорослей

В регионе продолжается сбор и заготовка водорослей из Белого моря. На 1 августа собрано 777 тонн, сообщили в пресс-службе министерства сельского и рыбного хозяйства республики.

Как отметили в ведомстве, такие показатели на 60% превышают уровень прошлогодних сборов сырца. К слову, использование ресурсной базы Белого моря является одним из приоритетных направлений развития рыбохозяйственного комплекса республики.

Сейчас сбором и заготовкой занимаются 10 рыболовецких колхозов и индивидуальный предприниматель Алексей Захаров. У него и колхоза «Заря Севера» самые лучшие результаты – 355 тонн и 230 тонн соответственно. Фото: gov.karelia.ru.