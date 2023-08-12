В Карелии снимают фильм про затонувший корабль Валаамского монастыря

В рамках проекта «Пароход времени «Валаамский монастырь» стартовала десятидневная экспедиция к затонувшему кораблю Valamon Luostari. Участники клуба подводного плавания «ДИВО» благополучно добрались до острова Валаам и развернули водолазный пост в Монастырской бухте.

Погружения будут проходить в Никоновской бухте острова Валаам, где в 2019 году команда «ДИВО» локализовала затонувший объект. Его удалось идентифицировать как пароход Valamon Luostari, принадлежавший Валаамскому монастырю.





Главным результатом работы станет создание документального фильма о полуторавековой истории судна, в котором будут применены 3D-технологии и редкие архивные материалы. Такой проект будет осуществлен в России впервые при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Уникальность работы состоит в том, что модель корабля в фильме будет выполнена в максимальном соответствии с реальным затонувшим объектом. 3D-технологии позволят погрузиться в процесс изнутри и пройти путь парохода от спуска с верфи, работы на Валааме до потопления, его поиска и нахождения. // Фото: клуб подводного плавания «ДИВО».