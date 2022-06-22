В Карелии с начала года более ста раз нарушили земельные законы

С начала года специалистами регионального Россельхознадзора проведено 28 наблюдений за соблюдением обязательных требований и 23 выездных обследования в Прионежском, Сортавальском, Лахденпохском, Пряжинском, Олонецком районах, а также в Костомукшском округе. По результатам мероприятий было выявлено более ста нарушений земельного законодательства, высего выдано 34 предостережения.

«Практически при каждом обследовании выявляется факт зарастания мелиоративных каналов, нередко высота кустарника достигает 10 метром. На лицо длительное отсутствие сельскохозяйственной деятельности, даже если отмечаются факты частичного использования участка, например, сенокошения»,

- рассказал глава ведомства Виктор Макаркин.

Данная картина характерна и для Прионежского, Питкяранского и Олонецкого районов, а в статистике нерадивых собственников не только мелкие пользователи, которым зачастую на проведение агротехнических и фитосанитарных мероприятий не хватает сил и средств, но и крупные республиканские агрохозяйства, которым республика выделила земли в аренду. Фото: pxhere.