В Карелии решили не запрещать майнинг криптовалюты

Власти Карелии и Пензенской области отозвали предложения по запрету майнинга криптовалюты на своей территории. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства России.

На заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики рассмотрели предложение властей регионов по запрету майнинга криптовалют в Хакасии, Забайкальском крае и Бурятии.

По итогу в Хакасии решили не вводить запрет на майнинг, так как в регионе не прогнозируют дефицита электроэнергии и мощности, снижения налоговых поступлений в бюджет и формирования выпадающих доходов в электросетевом комплексе. По двум другим региона вопрос отложили на два месяца.

Как указано в источнике, минэнерго и ФАС вместе с энергетиками должны проработать мероприятия по экономическому стимулированию привлечения майнинговой нагрузки в профицитные с точки зрения электроэнергии и мощности российские регионы.

По информации издания «Коммерсантъ», деятельность по добыче криптовалюты легализована в России с 1 ноября 2024 года, в десяти регионах страны установлен полный запрет на майнинг, в трех субъекта ограничения действуют частично на осенне-зимний период. © «Петрозаводск говорит»