В Карелии пройдут соревнования по новому виду спорта

В феврале следующего года в Карелии пройдут соревнования по зимнему рыбатлону. Рыбатлон – новый вид спорта, появившийся в России 10 лет назад. Зимний рыбатлон объединяет в себе подледную рыбалку и лыжные гонки. В нашем регионе он пройдет во второй раз. И снова в Беломорском районе на Шуезере, и снова в феврале.

«Дату и все подробности сообщим позже. А пока предлагаем всем уже формировать для участия свою команду, состоящую из рыбака и лыжника. Регистрацию команд объявим после Нового года»,

— приглашают организаторы соревнований в сообществе «Рыбатлон Карелия».

Для участия необходимо подать заявку команды, состоящей из двух участников: рыбака и лыжника.

«Приглашаем абсолютно всех, независимо от возраста, пола и рыболовно-лыжных способностей. Участие — бесплатное, призов будет много!» — пишут организаторы.

Напомним, в прошлогоднем "Рыбатлоне" состязались 42 команды, и это были не только местные спортсмены, но и гости из городов и районов Карелии, из Рязани и Москвы.// фото: скриншот