В Карелии пройдет Всероссийский конкурс «Лучший по профессии»

В 2021 году в десятый раз пройдет Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии», сообщает портал sakha.gov.ru.

Мероприятие проводит Минтруд России совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами исполнительной власти, общероссийскими объединениями профсоюзов и общероссийскими объединениями работодателей. Традиционно конкурс пройдет по пяти номинациям.

«В 2021 году состязания конкурса «Лучший по профессии» пройдут по пяти номинациям: «Лучший печник», «Лучший пожарный», «Лучший ветеринарный фельдшер», «Лучший лаборант химического анализа в электроэнергетике», «Лучший проходчик горных выработок». Именно эти номинации были предложены объединениями работодателей, профсоюзов и региональными органами власти»,

— заявила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

Финальные этапы по номинациям 2021 года состоятся на базе производственных предприятий Республики Карелия, а также Рязанской, Самарской и Кемеровской областей.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится ежегодно с 2012 года. Призерам конкурса в каждой номинации выплачивается денежный приз: 300 тысяч рублей – занявшим первые места, 200 тысяч рублей – занявшим вторые места и 100 тысяч рублей – занявшим третьи места.

В 2020 году соревнования прошли по следующим номинациям: «Лучший разработчик WEB и мультимедийных приложений» (Томск), «Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике» (Ессентуки, Ставропольский край), «Лучший пивовар» (Самара), «Лучший столяр» (Воронеж), «Лучшая швея» (Иваново).

Фото с сайта печник69.рф