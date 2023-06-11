11 июня 2023, 19:37
В Карелии простились с погибшим на СВО молодым солдатом
Военнослужащий Павел Бугаков похоронен в поселке Летнереченский
Сегодня в поселке Летнереченский прошло прощание с военнослужащим Павлом Бугаковым, погибшим в ходе проведения спецоперации. Об этом сообщает администрация Беломорского района.
Рядовой Павел Бугаков был механиком-водителем. Он погиб при исполнении воинского долга.
На церемонии прощания присутствовали родные и друзья солдата, жители поселка, представители школы, в которой учился Павел.
«Перед присутствующими выступил однополчанин Павла, который рассказал о его героическом поступке. Ценой своей жизни он спас боевых товарищей»,
- говорится в сообщении.
Павел Бугаков посмертно награжден Орденом Мужества. // Фото администрации Беломорского района