В Карелии простились с погибшим на СВО молодым солдатом

Сегодня в поселке Летнереченский прошло прощание с военнослужащим Павлом Бугаковым, погибшим в ходе проведения спецоперации. Об этом сообщает администрация Беломорского района.

Рядовой Павел Бугаков был механиком-водителем. Он погиб при исполнении воинского долга.

На церемонии прощания присутствовали родные и друзья солдата, жители поселка, представители школы, в которой учился Павел.

«Перед присутствующими выступил однополчанин Павла, который рассказал о его героическом поступке. Ценой своей жизни он спас боевых товарищей»,

- говорится в сообщении.

Павел Бугаков посмертно награжден Орденом Мужества. // Фото администрации Беломорского района