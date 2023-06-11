11 июня 2023, 09:33
Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске
Автоинспекторы будут искать нетрезвых автомобилистов в течение двух дней в карельской столице
В Петрозаводске 11 и 12 июня пройдут рейды «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.
Автомобилистов ожидают массовые проверки на дорогах. Инспекторы будут выявлять пьяных водителей.
Горожан просят не оставаться в стороне и сообщать о нетрезвых людях, которые решили сесть за руль. Звонить можно по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска