Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске

В Петрозаводске 11 и 12 июня пройдут рейды «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Автомобилистов ожидают массовые проверки на дорогах. Инспекторы будут выявлять пьяных водителей.

Горожан просят не оставаться в стороне и сообщать о нетрезвых людях, которые решили сесть за руль. Звонить можно по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска