В Карелии прокуратура наказала руководителя муниципального предприятия

Прокуратура города Сортавала провела проверку исполнения трудового законодательства в муниципальном учреждении. Установлено, что работодатель нарушал сроки выплаты заработной платы и иных выплат при предоставлении отпуска одному работнику и увольнении другого.

Кроме того, работники не проходили обязательные медицинские осмотры, обучение охране труда и проверку знаний на месте. Они также не были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В отношении руководителя предприятия прокурором возбуждено три дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы и других выплат), ч.ч. 1 и 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда и допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения обучения).

Постановления прокурора направлены в Государственную инспекцию труда в Республике Карелия для рассмотрения. © «Петрозаводск говорит»